Госдеп США отказался комментировать снятие Риттера с рейса в Россию

В Государственном департаменте США после информации о препятствовании американскому экс-разведчику Скотту Риттеру в выезде из страны для посещения РФ заявили, что не могут комментировать статус паспорта гражданина Соединенных Штатов.
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