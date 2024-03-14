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Закон, порядок, государство

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В Красноярском крае полицейские задержали двух несовершеннолетних посыльных телефонных аферистов

83-летней жительнице Иланского позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что ее дочь совершила ДТП, в результате которого пострадала беременная женщина.

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