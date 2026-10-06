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Психолог Масолова: первоклассникам нужно больше свободного времени после школы

Психолог Масолова: первоклассникам нужно больше свободного времени после школы

Психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова заявила, что в первый год школы первоклассника не стоит перегружать дополнительными интеллектуальными занятиями, поскольку сама адаптация к учёбе требует от ребёнка больших усилий.

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