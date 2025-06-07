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Психолог Егиазарова: проблема хронической тревоги остро стоит у миллениалов

Психолог Егиазарова: проблема хронической тревоги остро стоит у миллениалов

Синдром хронической тревоги, также известный как генерализованное тревожное расстройство, — это состояние, при котором человек постоянно испытывает внутреннее беспокойство или страх, даже если объективных причин для этого нет.

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