Психолог Егиазарова: проблема хронической тревоги остро стоит у миллениалов

Синдром хронической тревоги, также известный как генерализованное тревожное расстройство, — это состояние, при котором человек постоянно испытывает внутреннее беспокойство или страх, даже если объективных причин для этого нет.
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