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Газета.ру

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Врач Букина: есть шесть причин, почему могут отказать в вакцинации от гриппа

Врач Букина: есть шесть причин, почему могут отказать в вакцинации от гриппа

Вакцинацию могут отменить или перенести из-за шести причин: была тяжелая аллергия, есть синдром Гийена-Барре, или из-за возраста, а также при обострении хронического заболевания, температуре или если была еще одна вакцинация 2–4 недели назад, рассказала «Газете.

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