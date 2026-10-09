Врач Букина: есть шесть причин, почему могут отказать в вакцинации от гриппа

Вакцинацию могут отменить или перенести из-за шести причин: была тяжелая аллергия, есть синдром Гийена-Барре, или из-за возраста, а также при обострении хронического заболевания, температуре или если была еще одна вакцинация 2–4 недели назад, рассказала «Газете.