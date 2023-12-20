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ВСУ потеряли 30 военных и две БМП при попытке атаки под Артемовском

ВСУ потеряли 30 военных и две БМП при попытке атаки под Артемовском

REUTERS/Thomas Peter Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 30 военнослужащих, а также две боевые машины пехоты при попытке наступления под Артемовском, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

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