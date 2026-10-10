«Ой, а в ЕС и Японии квоты!»: мигранты из Узбекистана с ужасом обнаружили, что работа для них есть только в России

Население Узбекистана стремительно растет, а работа для молодых узбеков есть только в «плохой и опасной» России.
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В Японии, Китае, ОАЭ, да и в других, Нормальных странах, Умная, Ответственная, Понимающая и Решительная Власть. Это не отечественные никчемности, слизняки и недоразвито-предательские ушлепки. Комментарии - этого мало. Завалить требованиями, конкретными, необходимо чиновников, письменными и массово. Особенно, федеральных. Посмотрим на их действия. а так, смысл какой? Под нос себе бурчать...
Ограничить рождаемость, а не плодить нищету, безграмотность и дремучий исламизм!
ЭТО ОЗНАЧАЕТ ОДНО ----УЖЕСТОЧЕНИЕ ВИЗОВОГО РЕЖИМА --И ТОЛЬКО ПО ЗАЯВКЕ РАБОТОДАТЕЛЯ С УГОЛОВНОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
В Узбекистане наконец опомнились! Пора бы и России опомниться и трезво взглянуть на эту реальную угрозу для себя и тоже ввести квоты и прочие РЕАЛЬНЫЕ, а не на бумаге, ограничения и требования.
Надо им ввести закон об ограничении рождаемости. Скажем не более даух детей, а потом обязательный аборт. В природе существует естесственный отбор и поэтому количество эверей не превышает возможностей кормовой базы. А иначе узбеки заселят всю планету и настанет голодомор и войны за кормовую базу. Чем больше стран откажут узбекам во въезде, тем быстрее их жёны прекратят рожать и научатся работать.