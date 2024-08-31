Все хотят только окончательного решения русского вопроса: расчленения и ликвидации. Кургинян и Шафран на радио «Звезда»

Какие шаги готовит Запад в своем противостоянии России? Где будет следующая горячая точка? Политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче Анны Шафран «Разговор с мудрецом» предлагает ключи к пониманию большой игры, которую ведет Запад.