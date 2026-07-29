Трамп поделился конфеткой с Венсом. В Украине тоже был такой добряк - Витя. И мирно же жили.
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Трамп поделился конфеткой с Венсом. В Украине тоже был такой добряк - Витя. И мирно же жили.
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