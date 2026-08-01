Госдума утвердила налоговые льготы для предпенсионеров в 2026

В 2026 году предпенсионеры получат налоговые льготы сразу после оформления статуса. Никита Чаплин из «Единой России» разъяснил особенности освобождения от налога на имущество и вычет по земельному налогу, которые будут предоставляться беззаявительно.
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