Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    вот не пишут, но почему я уверена, что водитель такси мигрант?!Пешехода в состоя...
  • SL
    А можно ли заголовок писать более понятным языком, чем «Е», «Кэ», «Лэ», «Мэ», «Нэ»?Специалисты филиа...
  • avershin1947mailru Авершин
    На конец то дошло, чем людей, особенно молодёжь удержать на Дальнем Востоке, но мне кажется до правительства это не д...Пошлину на правор...

В Еврейской автономной области полицейские изъяли более 20 кг наркотикосодержащих растений

В ходе операции «Мак-2021» сотрудниками Управления по незаконному обороту наркотиков УМВД России по ЕАО была получена оперативная информация о том, что житель села Воскресеновка Ленинского района занимается сбором и заготовкой конопли.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх