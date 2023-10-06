Мэр Братска в День учителя поздравил педагогов детского сада №116 и Лицея №1

В День учителя, мэр Братска Сергей Серебренников от всей души поздравил педагогов дошкольного, дополнительного образования, учителей общеобразовательных школ и наставников средних специальных учебных заведений, а также будущих воспитателей и преподавателей.
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