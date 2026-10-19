В Славянском районе расследуют дело 41-летней жительницы Краснодара, которая взяла у знакомого около 1,2 млн рублей под предлогом помощи с банкротством и личного займа, но не вернула деньги и не выполнила обязательства.
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