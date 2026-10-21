Многие собственники задаются вопросами: кому принадлежат приборы отопления в квартире, и кто должен их ремонтировать? Где проходят та граница, после которой собственник жилья уже не несёт ответственности, а весь спрос с ДУКа или ТСЖ? В большинстве многоквартирных домов, которые относятся к старому фонду, системы отопления — это общее имущество, и стояки, и радиаторы.
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