Под Смоленском управляющая компания задолжала зарплаты работникам почти за полгода

Инспекция труда выявила серьезные нарушения в организации Как сообщает Государственная инспекция труда в Смоленской области, права четырех работников сафоновской управляющей компании восстановлены - они трудятся в ООО УК «Союз-Менеджмент» в Сафонове.
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