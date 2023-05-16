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Макрон анонсировал скорую передачу Украине ракет SCALP-EG большой дальности, французского аналога британских Storm Shadow

Макрон анонсировал скорую передачу Украине ракет SCALP-EG большой дальности, французского аналога британских Storm Shadow

Президент Эммануэль Макрон анонсировал скорые поставки Украине ракет SCALP-EG большой дальности, которые являются французским аналогом британских снарядов Storm Shadow.

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