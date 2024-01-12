Крипта из тени

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 10 января наконец одобрила сразу 11 заявок на листинг спотовых биткоин-ETF (торгуемых на бирже фондов, в состав которых входит криптовалюта, — аналогов российских ПИФов).
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