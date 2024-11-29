Собянин рассказал, как проект «Сделано в Москве» помогает расти местным брендам

Доклад о реализации программы «Сделано в Москве» был представлен заммэра Москвы Натальей Сергуниной В Москве были одобрены стратегические планы поддержки городских брендов потребительской продукции вплоть до 2030 года.
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