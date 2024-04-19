Спойлер: серьезно повезло уроженцам Эквадора. фото: Getty ImagesНа ресурсе MailOnline появилась интерактивная карта со странами, в которых, как утверждают исследователи, живут мужчины с самым скромным и самым солидным размером пениса.
Названы страны с самыми маленькими пенисами
Комментарии
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Леонид Никулин
пошел вон
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9 час.
Sergiy Che
...развизжался Никулин по бабьи, когда понял как обосрался пытаясь строить из себя невесть кого - то ли импотента, то ли святошу (а вылез тупой ханжа 😆)
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8 час.
Н
НС
Видимо я очень средний человек - среднего роста, со среднего размера х..., да видать ещё и среднего ума🙂
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6 час.
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