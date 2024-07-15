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Мать, возившая тело сына в чемодане по Перми, решила всё же признать вину

Мать, возившая тело сына в чемодане по Перми, решила всё же признать вину

Мать, подозреваемая в убийстве девятилетнего сына в Перми. Обложка © Telegram / Полиция Прикамья Жительница Перми, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, всё же признала вину, хотя ранее отказывалась это делать.

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