Мать, возившая тело сына в чемодане по Перми, решила всё же признать вину

Мать, подозреваемая в убийстве девятилетнего сына в Перми. Обложка © Telegram / Полиция Прикамья Жительница Перми, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, всё же признала вину, хотя ранее отказывалась это делать.
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