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Земский Вестник

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  • Игорь Петров
    ❗️Заместитель мин...
  • Искандер
    Неправильная формулировка у вас уважаемый! Должно быть так: НАЧАЛЬНИК должен уйти вместе с подчиненным!!!❗️Заместитель мин...
  • виктор сапожков
    Подчиненный должен уйти вместе с начальником - одна шайка лейка.❗️Заместитель мин...
24 апреля 1184 года до нашей эры древние греки хитростью захватили Трою

24 апреля 1184 года до нашей эры древние греки хитростью захватили Трою Практически каждый человек на земле хотя бы раз за свою жизнь слышал легенду о Троянском коне.

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