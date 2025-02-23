Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Традиционно 23 февраля символизирует мужество и стойкость, самоотверженность и дисциплину. Хотя праздник ассоциируется с мужчинами, не будем забывать, что есть представительницы прекрасного пола, которые выбрали защиту Родины своим делом жизни.
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