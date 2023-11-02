Вышел геймплей нового выживача с открытым миром и управляемой техникой, в ко...

Вышел геймплей нового выживача с открытым миром и управляемой техникой, в котором можно разрушать целые домаНезависимая студия FlipSwitch Games опубликовала геймплейное видео своего симулятора выживания с открытым миром под названием War of the Worlds, сеттинг которого основан на научно-фантастическом романе Герберта Уэллса (Herbert Wells), «Война миров».