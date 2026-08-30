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Царьград

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В США поняли, что готовит Москва на осень-зиму: Вот почему прилетал шеф ЦРУ

В США поняли, что готовит Москва на осень-зиму: Вот почему прилетал шеф ЦРУ

У нас есть конкретный план на осенне-зимнюю кампанию в зоне СВО. В США поняли, что готовит Москва, и, очевидно, сильно этому не обрадовались.

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