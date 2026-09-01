ПВО России сбили 115 259 украинских БПЛА с начала года

С 1 января по 31 августа русские ПВО сбили над территорией России свыше 115 259 украинских БПЛА самолетного типа.
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