Polsat: польская телеведущая залила экоативистов струей из огнетушителя

Телеведущая и модель из Польши Мариана Шрайбер со съемочной группой приехала к штаб-квартире Ostatnie pokolenie («Последнее поколение»), когда экоативисты открыли ей дверь, она залила их струей из огнетушителя, передает Polsat.
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