MSNBC: Трамп «всегда готов преклонить колено» перед Путиным, а это — сигнал о его «слабости»

Дональд Трамп с огромным пиететом относится к российскому лидеру — и это, как и его заявления о нежелании помогать НАТО в случае конфликта с Россией, замечают за рубежом, полагает публицист и внештатный обозреватель MSNBC Чарли Сайкс.
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