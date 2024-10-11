"Предновогоднее чудо" Авария Ту-134 в Кыргызстане

28 декабря 2011 г Бишкек аэропорт Кыргызстан Приближается большой праздник – Новый год. Пассажиры внутреннего рейса Бишкек-Ош с нетерпением ждут вылета на самолете Ту-134 авиакомпании Altyn Airlines, окрашенном в ливрею Кыргызстана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии