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Коробченко: Татарстан белән Һиндстан арасындагы товар әйләнеше тугыз тапкыр артты

Коробченко: Татарстан белән Һиндстан арасындагы товар әйләнеше тугыз тапкыр артты

Татарстан белән Һиндстан арасында товар әйләнеше соңгы ярты елда тугыз тапкыр артты, дип хәбәр итте «Татар-информ» агентлыгына ТР Премьер-министры урынбасары – сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко, республиканың «ИННОПРОМ.

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