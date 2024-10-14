Строительство новых ливневок в Симферополе осложнено несколькими причинами – власти.Характер дождей в Крыму изменился, а строительство новых ливневок осложняется несколькими причинами, одна из которых – дополнительное финансирование.
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