Оставила 12-летнего сына ради любовника: почему Ханаева позвонила ему только через 20 лет

Евгения Ханаева ушла из семьи, оставив 12-летнего сына Володю с отцом, — и даже не попрощалась. Это произошло в середине 60-х, когда актриса МХАТ поставила на карту всё ради мужчины, который ей не был мужем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕД «Он иногда храпит...
- ЛО Сергей Соседов не...
- ОБ Ушла от любимого ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым