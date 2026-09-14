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Оставила 12-летнего сына ради любовника: почему Ханаева позвонила ему только через 20 лет

Оставила 12-летнего сына ради любовника: почему Ханаева позвонила ему только через 20 лет

Евгения Ханаева ушла из семьи, оставив 12-летнего сына Володю с отцом, — и даже не попрощалась. Это произошло в середине 60-х, когда актриса МХАТ поставила на карту всё ради мужчины, который ей не был мужем.

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