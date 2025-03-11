Объем программы капремонта в Петербурге за пять лет вырос в несколько раз

Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин Капитальный ремонт многоквартирных домов – одна из приоритетных сфер деятельности ЖКХ Санкт-Петербурга, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин.
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