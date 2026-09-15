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Царьград

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США развернули оружие на орбите для сдерживания угроз

США развернули оружие на орбите для сдерживания угроз

Министр ВВС США Трой Мейнк объяснил размещение оружия в космосе целью сдерживания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что космос должен оставаться без оружия.

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