Налоговые поступления в бюджетную систему России в первом полугодии выросли на 31%

В ходе встречи Егоров рассказал, что поступления налоговых доходов в российскую бюджетную систему в первом полугодии текущего года выросли на 31% - до 26,9 триллионов рублей, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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