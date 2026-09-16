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Царьград

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"Портовый альянс" отгрузил в Индию 5,58 млн тонн грузов

"Портовый альянс" отгрузил в Индию 5,58 млн тонн грузов

Компания "Портовый альянс" отгрузила 5,58 млн тонн грузов в Индию за январь-август. Основная часть пришлась на уголь, поставки антрацита составили 43,1 тыс.

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