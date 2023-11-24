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Си Цзиньпин назвал ключ к пониманию культуры Китая

Си Цзиньпин назвал ключ к пониманию культуры Китая

Понять современный Китай можно только после изучения истории и культуры китайской нации. На это в поздравительном письме в адрес Всемирной конференции по китаеведению обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин.

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