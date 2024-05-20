В Барнауле эксперты обсудили проблему зависимости современных детей от гаджетов

Участниками сессии стали около 20 экспертов из разных сфер Эксперты обсудили проблему зависимости детей от гаджетов / Фото: партия "Новые люди" Форсайт-сессию по экологичному потреблению современных технологий в обществе организовал образовательный холдинг "ИнПро".