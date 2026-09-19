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Татар-информ

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«Нельзя оставаться в стороне»: Альфред Валиев проголосовал на выборах в Госдуму

«Нельзя оставаться в стороне»: Альфред Валиев проголосовал на выборах в Госдуму

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» Депутат Казгордумы, участник СВО Альфред Валиев и его супруга Татьяна Валиева проголосовали сегодня утром на избирательном участке в школе №144 Приволжского района Казани.

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