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Еще больше комфорта и впечатлений от новых суперлайнеров

Еще больше комфорта и впечатлений от новых суперлайнеров

  Компания Norwegian Cruise Line® (NCL), мировой новатор в сфере круизных путешествий, сообщила о реновации лайнеров Norwegian Bliss и Norwegian Breakaway в рамках своей философии «гости прежде всего» Norwegian Bliss пройдет модернизацию с 17 января по 2 февраля 2025 года, после чего на нем появится…  Компания Norwegian Cruise Line® (NCL), мировой новатор в сфере круизных путешествий, сообщила о реновации лайнеров Norwegian Bliss и Norwegian Breakaway в рамках своей философии «гости прежде всего» Norwegian Bliss пройдет модернизацию с 17 января по 2 февраля 2025 года, после чего на нем появится Horizon Park — многоцелевая открытая зона для отдыха и развлечений с подвижными и настольными играми, шезлонгами и панорамным видом на океан.

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