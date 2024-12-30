Еще больше комфорта и впечатлений от новых суперлайнеров

Компания Norwegian Cruise Line® (NCL), мировой новатор в сфере круизных путешествий, сообщила о реновации лайнеров Norwegian Bliss и Norwegian Breakaway в рамках своей философии «гости прежде всего» Norwegian Bliss пройдет модернизацию с 17 января по 2 февраля 2025 года, после чего на нем появится… Компания Norwegian Cruise Line® (NCL), мировой новатор в сфере круизных путешествий, сообщила о реновации лайнеров Norwegian Bliss и Norwegian Breakaway в рамках своей философии «гости прежде всего» Norwegian Bliss пройдет модернизацию с 17 января по 2 февраля 2025 года, после чего на нем появится Horizon Park — многоцелевая открытая зона для отдыха и развлечений с подвижными и настольными играми, шезлонгами и панорамным видом на океан.