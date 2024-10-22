Минобороны Британии: страна подготовила 200 украинских пилотов

Великобритания завершила обучение 200 украинских летчиков для пилотирования истребителей F-16. Об этом сообщил заместитель главы британского министерства обороны Люк Поллард на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
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