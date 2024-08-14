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Царьград

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Путин подписал положение об управлении по вопросам национальной морской политики

Путин подписал положение об управлении по вопросам национальной морской политики

Президент России Владимир Путин подписал положение об Управлении по вопросам национальной морской политики.

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