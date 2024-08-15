Завершено расследование дела хакера, использовавшего счета клиентов коммерческой организации

В Челябинске завершено расследование уголовных дел, возбужденных по материалам ФСБ в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в неправомерном доступе к компьютерной информации и использовании вредоносных программ.
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