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Завершено расследование дела хакера, использовавшего счета клиентов коммерческой организации

Завершено расследование дела хакера, использовавшего счета клиентов коммерческой организации

В Челябинске завершено расследование уголовных дел, возбужденных по материалам ФСБ в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в неправомерном доступе к компьютерной информации и использовании вредоносных программ.

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