В Германии заменили текстолит на грибной мицелий — новые печатные платы растворяются в воде

Грибы, которые мы едим, скоро могут заменить пластик в вашем смартфоне. Звучит как фантастика, но немецкие инженеры из Фрайбергской горной академии (TU Bergakademie Freiberg) только что напечатали рабочие платы из мицелия — той самой корневой системы грибов.