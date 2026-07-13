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Мировое обозрение

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В Германии заменили текстолит на грибной мицелий — новые печатные платы растворяются в воде

Грибы, которые мы едим, скоро могут заменить пластик в вашем смартфоне. Звучит как фантастика, но немецкие инженеры из Фрайбергской горной академии (TU Bergakademie Freiberg) только что напечатали рабочие платы из мицелия — той самой корневой системы грибов.

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