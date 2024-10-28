МИД России предупредил Францию о риске остаться на задворках истории

Франция цепляется за уходящую эпоху гегемонии Запада и рискует остаться на задворках истории. С таким обращением по случаю 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Францией и СССР выступил МИД России.
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