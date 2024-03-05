"Шпаргалки" Байдена попытались оправдать его успешной работой

REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo Президент США Джо Байден является самым успешным президентом современности, несмотря на постоянное использование карточек с подсказками для выступлений, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 5 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии