💧 В Евпатории организован подвоз воды по графику Пгт Мирный: ▫️ 9:00 – 11:00 — ул. Сырникова, 33; ▫️ 11:00 – 12:00 — ул.
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💧 В Евпатории организован подвоз воды по графику Пгт Мирный: ▫️ 9:00 – 11:00 — ул. Сырникова, 33; ▫️ 11:00 – 12:00 — ул.