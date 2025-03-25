Большинство россиян не откладывают деньги на будущее детей

Почти две трети респондентов (63%) не откладывают деньги на материальную базу для своих детей, такую как жилье или высшее образование, выяснили Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) и платформа онлайн-рекрутинга hh.
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