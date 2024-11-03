Когда ОПЕК+ примет решение о повышении квот на добычу нефти Татьяна АрестоваОПЕК+ готовится к возможному повышению квот на добычу нефти в 2025 году, что может стать важным шагом для участников объединения.
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