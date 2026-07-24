The Eurasia Dai...
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

The UN refused to comment on Drapaty's statement about the residents of Donbass

The UN refused to comment on Drapaty's statement about the residents of Donbass

The official representative of the UN Secretary General Stephane Dujarric did not answer the journalists' question about the statement of the new Commander-in-chief of the Armed Forces of Ukraine Mikhail Drapaty about the residents of Donbass.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии