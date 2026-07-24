The UN refused to comment on Drapaty's statement about the residents of Donbass

The official representative of the UN Secretary General Stephane Dujarric did not answer the journalists' question about the statement of the new Commander-in-chief of the Armed Forces of Ukraine Mikhail Drapaty about the residents of Donbass.
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