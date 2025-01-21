В Тамбове разбирают главную городскую ёлку

В Тамбове приступили к разбору главной городской ёлки, которая украшала площадь Ленина. Рабочие Дирекции благоустройства и озеленения распределяют новогодние игрушки по коробкам и раскручивают каркас конструкции.
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